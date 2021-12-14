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Песков: в случае со штаммом «омикрон» Россия надеется на лучшее, но готовится к худшему

12:31, 14.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Песков: в случае со штаммом «омикрон» Россия надеется на лучшее, но готовится к худшему
Фото: kremlin.ru

В случае со штаммом «омикрон» Россия надеется на лучшее, но готовится к худшему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, вот это должно быть нашим кредо», — приводит его слова RT.

Фото: realnoevremya.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня сообщила, что в России создали новую тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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