Песков: в случае со штаммом «омикрон» Россия надеется на лучшее, но готовится к худшему

В случае со штаммом «омикрон» Россия надеется на лучшее, но готовится к худшему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Вы знаете, лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, вот это должно быть нашим кредо», — приводит его слова RT.

Фото: realnoevremya.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня сообщила, что в России создали новую тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса.

Маргарита Головатенко