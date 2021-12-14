Рабочие приступили к герметизации здания театра «Мастеровые» в Набережных Челнах

На месте строительства русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах завершили работы по кровле, рабочие приступили к герметизации здания и установке системы вентиляции. Об том сообщает пресс-служба исполкома.

Четырехэтажное здание площадью 25 тыс. кв. м будет выполнено в стиле хай-тек. Кроме служебных помещений там расположатся фотомастерская, студия звукозаписи, малый и большой залы, выставочный зал, кафе, детская комната, видеотека и архив. Всего театр рассчитан на 492 посадочных места. Также предусмотрен второй зал на 100 мест.

Фото: nabchelny.ru

Открытие театра «Мастеровые» планируется в 2022 году. Ранее сообщалось, что готовность здания составляет 46%.



Ольга Шагиева