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В Татарстане по итогам 2021 года ожидается потребление природного газа на уровне 18 млрд кубометров

15:10, 14.12.2021
В Татарстане по итогам 2021 года ожидается потребление природного газа на уровне 18 млрд кубометров
Фото: пресс-служба президента Татарстана

По итогам текущего года потребление природного газа в Татарстане ожидается на уровне 18 миллиардов кубометров. Об этом стало известно на встрече президента республики Рустама Минниханова и заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова.

С 2000 по 2021 год в Татарстане потребление природного газа значительно возросло. На период до 2030 года основной рост потребления будет связан с развитием Камского промышленного кластера. К 2030 году прогнозируется рост до 33 млрд куб. м, сообщает пресс-служба президента РТ.

На сегодняшний день в Татарстане общее количество газифицированных квартир и индивидуальных жилых домов превысило 1,5 миллиона. В среднем каждый год в республике газифицируется 19 тысяч квартир и домовладений.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Также Минниханов и Маркелов обсудили автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. Их в Татарстане насчитывается 38. До конца текущего года число станций должно увеличиться на шесть.

Кроме того, в Тюлячинском, Высокогорском районах Татарстана и на территории ОЭЗ «Алабуга» реализуются проекты по строительству трех комплексов по сжижению природного газа.

Татьяна Демина
ПромышленностьЭнергетикаОбществоВласть Татарстан

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