В казанском микрорайоне «Салават купере» открылся новый билингвальный детский сад

В Казани в микрорайоне «Салават купере» открылся новый билингвальный детский сад №46 «Елмай» на 260 мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Садик расположен в двухэтажном здании на улице Альфии Авзаловой, 9а. Общая площадь здания — 3975 кв. метров. В детсаду есть методический кабинет, кабинеты логопеда, педагога-психолога, татарского языка, медицинский блок, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы. В последнем установлены детские спортивные тренажеры.

В детском саду открыты 12 общеразвивающих групп, половина из которых ясельные, и две компенсирующие группы для детей с задержкой психического развития и для малышей с тяжелыми нарушениями речи. Каждая из них рассчитана на 20 человек. Так как «Елмай» билингвальный сад, дети здесь изучают одновременно русский и татарский языки.

Фото: kzn.ru

Недавно в Казани была отремонтирована татаро-английская гимназия №16, расположенная на улице Дубравной в Приволжском районе. Обновили столовую, спортивные залы и блок начальных классов.



Дарья Акимова