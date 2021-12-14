Верховный суд Татарстана признал законным отстранение от работы антипрививочников

Верховный суд Татарстана отклонил коллективные иски 11 жителей Казани, требующих признать незаконным отстранение от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Коллективные иски подали представители разных профессий. Они требовали признать незаконным пункт постановления №7 «О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Республике Татарстан», обязующий работодателей отстранить от работы или перевести на удаленку непривитых сотрудников.

В Татарстане обязательную вакцинацию ввели с 11 октября. С 6 декабря по требованию Роспотребнадзора в Татарстане должны быть отстранены от работы или переведены на удаленный формат занятости все непривитые от коронавируса сотрудники предприятий и организаций.



Ольга Шагиева