Новости общества

15:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Верховный суд Татарстана признал законным отстранение от работы антипрививочников

15:10, 14.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Верховный суд Татарстана признал законным отстранение от работы антипрививочников
Фото: realnoevremya.ru

Верховный суд Татарстана отклонил коллективные иски 11 жителей Казани, требующих признать незаконным отстранение от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Коллективные иски подали представители разных профессий. Они требовали признать незаконным пункт постановления №7 «О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Республике Татарстан», обязующий работодателей отстранить от работы или перевести на удаленку непривитых сотрудников.

В Татарстане обязательную вакцинацию ввели с 11 октября. С 6 декабря по требованию Роспотребнадзора в Татарстане должны быть отстранены от работы или переведены на удаленный формат занятости все непривитые от коронавируса сотрудники предприятий и организаций.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:21
    "по эпидемическим показаниям в Республике Татарстан"
    в итоге, эпидемия объявлена? "вакцина" прошла все фазы клинического исследования в полном объеме?
    нет.
    посему, неправосудные, политизированные решения, подлежащие отмене как нарушающие нормы материального или процессуального права.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Александром Шадриковым, министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Официальные партнеры
  • pic