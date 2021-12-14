Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал поддержать законопроект о QR-кодах в первом чтении

Комитет Госдумы по здравоохранению дал нижней палате рекомендацию поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Дмитрия Хубезова.



Нижней палате рекомендовали принять законопроект об использовании QR-кодов в первом чтении. Всего в Госдуму внесли два таких законопроекта — об использовании кодов в общественных местах и в общественном транспорте.

Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 16 декабря. Законопроект рассмотрят с участием вице-премьера Татьяной Голиковой, другими комитетами, с представителями медицинского сообщества.

Фото: goverment.ru

До этого совет Государственной думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на общественном транспорте.

Маргарита Головатенко