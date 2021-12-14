ЕСПЧ обязал Россию выплатить €370 тысяч Маргарите Грачевой за отрубленные бывшим мужем кисти

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €370 тысяч Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суд счел, что российское государство не приняло необходимых мер, чтобы обезопасить Грачеву от жестокого обращения. Вмешательство правоохранительных органов для предотвращения таких инцидентов суд назвал несвоевременным, а само поведение полицейских пассивным из-за «структурной предвзятости». Россия утверждала, что процессы по подобным делам не касаются исполнения госорганами своих обязанностей, а утверждения истцов о действиях частных лиц, жертвами которых они стали, выходят за рамки рассматриваемых вопросов.

По решению суда, РФ выплатит Грачевой €330,6 тысячи компенсации за траты на медицинские услуги и €40 тысяч за нанесенный моральный ущерб. Помимо этого, ЕСПЧ обязал выплатить по €20 тысяч другим россиянкам, которые тоже стали жертвами домашнего насилия, — Наталье Туниковой, Елене Гершман и Ирине Петраковой.

В ноябре 2017 года Дмитрий Грачев в порыве ревности увез свою жену Маргариту в лес, отобрал мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором. В 2019 году приговорен к 14 годам колонии строгого режима и выплате компенсации жене в размере 2 млн 35 тысяч рублей. После трагедии на правой руке у Маргариты был установлен бионический протез. Она снова вышла замуж и родила третьего ребенка.

Фото: wikipedia.org

Недавно стало известно, что семье погибшего 1 декабря в ДТП под Елабугой выплатят 2 млн рублей. На дороге Елабуга — Гари — Абалач водитель вахтового автобуса, перевозившего рабочих, совершил наезд на припаркованный у обочины грузовик. В результате погиб пассажир автобуса, еще несколько получили травмы.

Дарья Акимова