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Озвучен состав сборной России на МЧМ-2022: казанцев нет, зато есть два уфимца

12:43, 14.12.2021
Озвучен состав сборной России на МЧМ-2022: казанцев нет, зато есть два уфимца
Фото: fhr.ru

Озвучен состав сборной России, заявленный на молодежный чемпионат мира по хоккею — 2022, который пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).

Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба — «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все — СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).

Текущий состав сборной сыграет в группе В против Швеции, Швейцарии и Словакии, а еще против США.

Маргарита Головатенко
СпортХоккей БашкортостанТатарстан

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