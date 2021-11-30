Итоги дня: непогода в Казани, Путин о праве переизбрания, штрафов за отказ от вакцинации не будет
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 30 ноября:
- Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста на COVID-19 с 72 до 48 часов из-за особенностей нового омикрон-штамма коронавируса. Как сообщила глава ведомства Анна Попова, он еще не выявлен в стране. Она добавила, что используемые в России ПЦР-тесты будут эффективны и по отношению к новому штамму.
- Президент России Владимир Путин по-прежнему не принял решения, будет ли переизбираться на новый срок в 2024 году. Он считает, что пока преждевременно планировать, кто и что будет делать через три года. «Само наличие этого права уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую. Примерно так же, как заявление [президента США Джо] Байдена о том, что он будет избираться», — заявил глава государства.
- Кроме того, Путин анонсировал появление в стране в ближайшее время гиперзвукового оружия с максимальной скоростью 9 Махов. Президент указал на то, что его разработка является вынужденной мерой — так Россия реагирует на действия со стороны Запада.
- Измайловский суд Москвы признал бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) виновным по трем статьям УК РФ — в самоуправстве (ч. 1 ст. 330), в нарушении права на свободу вероисповедания (ч. 3 ст. 148) и в склонении к совершению самоубийства (п. п. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1). Его приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Защита экс-схиигумена намерена обжаловать приговор.
- В Казани со вчерашнего вечера установилась непогода: дождь и сильный ветер, который сегодня днем усилился — синоптики прогнозировали, что порывы будут достигать 25 м/с. Ветром в столице Татарстана снесло строительные леса у одного из зданий по улице Бутлерова, также пострадало информационное табло на остановке на ул. Сахарова, а зимнее покрытие фонтана в одном из казанских дворов унесло на детскую площадку. По прогнозам синоптиков, сильный ветер ждет татарстанцев и завтра. Подробности — в материале «Реального времени».
- Гендиректор «Концерна радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), уроженец Казани Николай Колесов сменил Андрея Богинского на посту главы холдинга «Вертолеты России». Генеральным директором КРЭТ назначен его заместитель Александр Пан.
- Немало бед принес и дождь. С раннего утра казанцы пожаловались властям на подтопление на площади Тысячелетия, улицах Копылова, Достоевского и в других местах. Дорожным службам пришлось очищать дождеприемные колодцы от наледи и мусора. Из-за дождя перестали работать светофоры: из строя вышло сразу 22 объекта — они либо перешли в режим желтого мигания, либо отключились вовсе.
- Срок ареста двум обвиняемым в краже сейфа с 14,6 млн рублей из здания Следственного комитета в Казани продлили до 4 февраля. Вахитовский суд города отказался смягчить меру пресечения бывшему следователю-криминалисту Марату Шакирову, обвиняемому в организации этого преступления, и его подельнику Никите Елинсону. Подробности — в материале «Реального времени».
- Под стражей остался и управляющий ГУ «Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ» Павел Лоханов. Верховный суд Татарстана отклонил жалобы защиты на арест обвиняемого во взятке. 18 ноября Приволжский райсуд Казани продлил срок его ареста до 21 января 2022 года.
- В Нижнекамске молодежь устроила нелегальную дискотеку без QR-кодов. На вечеринке находились 54 человека, 22 из которых — несовершеннолетние. Их всех доставили в Управление МВД России по Нижнекамскому району РТ. Организаторов дискотеки и родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности.
- В Кремле исключили введение штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19. Тем временем в Австрии отказ от иммунизации будет караться штрафом до 7,2 тыс. евро. Обязательную вакцинацию там планируют начать с 1 февраля 2022 года.
- Путин призвал правительство России подготовить обновленный план действий в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. На эту задачу он отвел всего неделю. Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что из-за появления нового штамма COVID-19 не стоит расслабляться, даже несмотря на стабилизацию ситуации в некоторых регионах.
- Первый канал готовится запустить шоу «Поле чудес» в новом формате. Уже в январе 2022 года телепередача выйдет под названием «Наше поле чудес». Вести ее будет по-прежнему Леонид Якубович.
- В Международный аэропорт Казани им. Габдуллы Тукая вернут курительную кабину, которую убрали более восьми лет назад из-за ужесточения антитабачного закона. Ее планируется вновь установить в зале ожидания вылета международных рейсов на втором этаже. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане и Чувашии завершили работы по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках проекта трассы М-12. На 164 участках общей площадью 263 га в Бугульминском, Кайбицком, Лаишевском, Верхнеуслонском, Пестречинском, Высокогорском районах РТ и Авиастроительном и Московском районах Казани высадили более 1 млн сосен, елей, лиственниц, берез, дубов и ясеней. В соседней Чувашии посадили больше 3 млн деревьев.
- Депутат Госдумы Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной добыче лося, обратился в суд с иском к Госдуме и председателю профильной думской комиссии Отари Аршбе. Он заявил, что на заседании комиссии в нижней палате российского парламента принимали участие сотрудники гособвинения, а его представителя на заседание не пустили. По словам Рашкина, это ставит его в неравное положение. В настоящее время депутат находится в больнице, его прооперировали.
- Барбадос вышел из-под власти Великобритании и объявил себя парламентской республикой. Его возглавила избранная президентом в конце октября Сандра Мейсон, ранее занимавшая пост генерал-губернатора государства. Певицу Рианну — уроженку Барбадоса, которая присутствовала на церемонии инаугурации президента, объявили национальным героем страны.
- Четыре проекта из Татарстана получили премию России в области ландшафтной архитектуры. Туристско-рекреационный кластер «Зеркала Татарстана» стал серебряным призером среди объектов экологического и инженерного дизайна, Шишкинские пруды в Елабуге заняли второе место. Еще два проекта стали абсолютными победителями. Это проекты Стратегии развития реки Казанки («Лучшее градостроительное решение») и новые участки набережной (высшая награда среди объектов общественных пространств площадью более 5 га).
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко может предложить Путину разместить ядерное оружие на белорусской территории. Он готов пойти на этот шаг, если подобные системы НАТО будут развернуты в Польше.
- Олимпийские игры в 2022 году в Китае состоятся, несмотря на распространение омикрон-штамма коронавируса. В МИД страны уверены, что Олимпиада пройдет успешно и без проблем, несмотря на трудности, вызванные циркуляцией новой мутации COVID-19.
- На шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где в результате взрыва 25 ноября погиб 51 человек, горноспасатели в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружили тела 10 жертв аварии. В МЧС также заявили, что подтверждено местонахождение еще восьми тел.
- В Казани в связи со строительством первой линии второго участка метрополитена временно ограничили движение на улице Юлиуса Фучика. Ограничение будет действовать поэтапно до 18 января следующего года.
Татьяна ДеминаОбществоВласть Татарстан
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