В аэропорт Казани вернут курилку — только для международных вылетов

Курилка появится только в одном зале

В Международный аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая вернут курительную кабину, которую убрали более восьми лет назад из-за ужесточения антитабачного закона, — ее опять установят в зале ожидания вылета международных рейсов на втором этаже. За ее поставку по тендеру готовы заплатить 869,2 тысячи рублей, выяснило «Реальное время».

Кабина шириной 3,5 метра и глубиной 2 метра должна вмещать одновременно не менее 12 человек. Ее сделают из закаленного стекла и накроют алюминиевыми композитными панелями или же их аналогом. Работать кабина, согласно техзаданию, будет во время курения + 10 минут после.

Само собой, в кабине предусмотрена система фильтрации. Она включает в себя следующие фильтры — сетчатый грубой очистки, огнезащитный нетканый, электростатический, гибридный угольный с химическими гранулами. Воздухообмен составит 1800 кубометров в час.

Руководитель пресс-службы аэропорта Адель Гатауллин пояснил «Реальному времени», что кабину планируется установить только в зоне ожидания международных рейсов. О сроках появления он пообещал сообщить позже.

Но отметим здесь, что, согласно тендеру, поставка и монтаж кабины должны быть произведены в течение 45 рабочих дней с момента подписания договора. Гарантийный срок составит не менее 12 месяцев со дня ввода в работу.

Курилку из аэропорта Казани убрали в июне 2013 года после вступления в силу антитабачного закона, запрещающего курение в общественных местах. Фото: realnoevremya.ru

Снятие запрета на курилки в аэропортах объяснили... заботой о здоровье некурящих

Курилку из аэропорта Казани убрали в июне 2013 года после вступления в силу антитабачного закона, запрещающего курение в общественных местах — на территории медицинских, образовательных, культурных и спортивных учреждений, во всех видах общественного транспорта, на рабочих местах и в лифтах. Через год курить запретили в поездах, общежитиях, гостиницах, магазинах, кафе и ресторанах.

О возвращении курительных кабин в аэропорты задумались в ноябре 2017 года — автором инициативы стал депутат Сергей Боярский. Он указал, что сотрудники воздушных гаваней и линейных отделов органов внутренних дел не всегда могут проконтролировать соблюдение запрета. И сослался на результаты опроса ВЦИОМа 2016 года, согласно которому около трети курильщиков все равно дымят в общественных местах. Боярский объяснил инициативу заботой о здоровье некурящих — мол, запрет привел к курению в туалетах, а люди, не обладающие этой вредной привычкой, вынуждены дышать дымом.

— Стерильная зона после досмотра — это такое место, где при всем желании законным образом нельзя удовлетворить потребность в табакокурении. Но бывают транзитные пассажиры, бывают задержки — в итоге мы сами подталкиваем их к нарушениям, когда люди вынуждены курить в туалетах. Мы хотели как лучше, но переборщили, — заявил в 2017 году депутат.

О возвращении курительных кабин в аэропорты задумались в ноябре 2017 года — автором инициативы стал депутат Сергей Боярский. Фото: spbdnevnik.ru

Законопроект Боярского рассмотрели только спустя почти два года: в июле 2019-го Госдума приняла его в первом чтении, в декабре — во втором и в третьем. После одобрения документа Советом Федерации 28 декабря его подписал президент России Владимир Путин. В итоге в антитабачный закон включили пункт о том, что курение табака допускается в «специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний».

Московский аэропорт Шереметьево и аэропорт Кольцово в Екатеринбурге вернули курилки одними из первых — в январе 2020 года. Через полтора года они появились во Внуково.

Дарья Пинегина