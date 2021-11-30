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В Казани очищают ливневки от наледи и мусора

12:57, 30.11.2021
В Казани очищают ливневки от наледи и мусора
Фото: kzn.ru

В Казани дорожные службы очищают дождеприемные колодцы от мусора и наледи. С 4 утра поступило шесть обращений о подтоплениях на площади Тысячелетия, улицах Копылова, Достоевского и в других местах. Сейчас эти подтопления устранены, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Казани.

Фото: realnoevremya.ru

По вопросам неисправности ливневок можно обратиться в районные администрации, МУП «Городское благоустройство» и Комитет внешнего благоустройства:

  • Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: +7(843)555-07-96 (круглосуточный), +7(843)519-34-00 — с 8.00 до 19.00;
  • Вахитовский и Приволжский районы: +7(843)264-30-96 (круглосуточно), +7(843)277-02-10 — с 9.00 до 18.00;
  • Кировский и Московский районы: +7(843)557-76-10 — с 9.00 до 17.00;
  • Советский район: +7(843)272-01-05 — с 8.00 до 18.00;
  • МУП «Городское благоустройство»: +7(843)555-07-96 (круглосуточно);
  • Комитет внешнего благоустройства: +7(843)294-83-55, +7(843)294-83-56, +7(843)294-83-83 — с 8.00 до 17.00.

Ранее в Казани в местах подтоплений усилили мониторинг и очистку дождеприемников.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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