В Казани продлили арест сознавшемуся в афере главе отделения Фонда соцстраха

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

На Новый год в СИЗО оставили управляющего региональным отделением ФСС по Татарстану Павла Лоханова, обвиняемого в получении взятки в 2,4 млн рублей. Только что Приволжский райсуд Казани продлил срок его ареста до 21 января, передает с заседания журналист «Реального времени».



Согласно оглашенному в суде ходатайству, в ближайшие месяцы следствие планирует завершить расследование по этому делу и направить его материалы в прокуратуру.

Помощник прокурора Приволжского района Анна Буканина поддержала ходатайство и позицию следователя 4-го отдела Следкома по РТ Ильсура Сабирзянова.

Адвокаты Вадим Максимов и Павел Мазуренко возражали. Просили смягчить меру пресечения. Главной сенсацией заседания стала информация от защиты — вчера на допросе в СИЗО Лоханов признал факт получения денег, 2,4 млн рублей, но не согласился с квалификацией СК, что это была взятка. Обвиняемый и его защитники просили считать данные действия покушением на мошенничество. Это менее тяжкий состав УК РФ.

Сам Павел Лоханов на заседании заявил о готовности сотрудничать со следствием. Он напомнил — из своих 43 лет почти половину отдал госслужбе и карьера была восходящей. «Я просил бы снисхождения не для себя, а для моей семьи, в первую очередь по отношению к детям — их у меня пятеро», — заявил обвиняемый. Далее он сказал, что в случае избрания судом более мягкой меры пресечения не намерен бежать и обрекать свою жену и детей на скитания.

В случае освобождения из СИЗО Павел Лоханов пообещал тут же написать заявление и уволиться из ФСС.

Напомним, ВИП-чиновник от соцстраха был задержан 21 сентября. Его обвинили в требовании взятки в 4 млн рублей и получении части этой суммы на 2,4 млн рублей от поставщика средств реабилитации для инвалидов ООО «РСС-мед» — за помощь этой компании с защитой от арбитражного иска страховщиков на 14 млн рублей и отсутствие жалоб на мягкое решение АС РТ о штрафе всего в 100 тысяч рублей по данному делу. По версии СК, деньги были переданы учредителем фирмы в машине чиновника на улице Декабристов, однако задержать его удалось лишь на Тэцевской после погони. Там же, рядом с иномаркой Лоханова, был найден пакет с ранее переписанными купюрами.