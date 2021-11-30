Путин заявил, что наличие у него права вновь стать президентом стабилизирует ситуацию в России

Президент России Владимир Путин в очередной раз ответил на вопрос, будет ли он переизбираться на этот пост через три года. По его словам, он пока не принял решение.

Глава государства напомнил, что он действительно может быть избран президентом РФ на новый срок в 2024 году. «Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока еще сам для себя не решил», — ответил Путин.



— Само наличие этого права уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую. Примерно так же, как заявление [президента США Джо] Байдена о том, что он будет избираться. Наличие у меня права избираться достаточно. И пока этого достаточно. И пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году, — добавил Путин.

О том, что он пока не решил, будет ли баллотироваться в 2024 на пост президента, Путин говорил и год назад на пресс-конференции. Этот вопрос главе государства задавали неоднократно.



Татьяна Демина