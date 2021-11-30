Верховный суд Татарстана оставил главу ФСС по РТ Павла Лоханова под стражей

Сегодня Верховный суд Татарстана оставил под стражей управляющего ГУ «Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ» Павла Лоханова, таким образом отклонив жалобы защиты.

Напомним, 18 ноября Приволжский райсуд Казани продлил срок его ареста до 21 января 2022 года. На заседании обвиняемый во вз

ятке просил квалифицировать его действия как покушение на мошенничество.

Напомним, чиновник соцстраха был задержан 21 сентября. Его обвинили в требовании взятки в 4 млн рублей и получении части этой суммы на 2,4 млн рублей от поставщика средств реабилитации для инвалидов ООО «РСС-мед» — за помощь этой компании с защитой от арбитражного иска страховщиков на 14 млн рублей и отсутствие жалоб на мягкое решение АС РТ о штрафе всего в 100 тысяч рублей по данному делу. По версии СК, деньги были переданы учредителем фирмы в машине чиновника на улице Декабристов, однако задержать его удалось лишь на Тэцевской после погони. Там же, рядом с иномаркой Лоханова, был найден пакет с ранее переписанными купюрами.

о слов адвокатов, Лоханов признал все действия по обвинению, но не согласился с квалификацией — по их мнению, это была не взятка, а покушение на мошенничество.