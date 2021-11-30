Дело о краже миллионов в СК: Мхитарян сбежал в Армению, подполковник просит досудебку?

Новые детали расследования резонансного дела о пропаже денежных вещдоков у силовиков Казани

Фото: Ирина Плотникова (на фото — Марат Шакиров)

Как стало известно «Реальному времени», подполковник юстиции Марат Шакиров, главный фигурант дела о краже 14,6 млн рублей из здания СКР в Казани, просит о досудебном соглашении с органами следствия и Генпрокуратурой. Обещает дать ценные показания против себя самого и иных высокопоставленных лиц, сообщил источник «Реального времени». Решение по ходатайству пока не принято. Сегодня при продлении ареста Шакирову и его подельникам выяснилось — сбежавшего с основной суммой Дживана Мхитаряна в России уже нет.

Из пропавших миллионов нашли 246 тысяч



За два месяца расследования дерзкой кражи сейфа из СК в Казани силовикам удалось найти лишь 246 тысяч 650 рублей — малую часть пропавших 14,6 млн рублей. Деньги были изъяты при обысках у обвиняемых, сообщил в Вахитовском райсуде Казани старший следователь 3-го следственного управления ГСУ СКР Александр Марченков.

— Основные денежные средства не обнаружены. Показания по их местонахождению обвиняемые не дают, — признался он. — До настоящего времени не установлено местонахождение пятого фигуранта.

Напомним, кража вскрылась 4 октября текущего года, уже на следующий день в Альметьевске по подозрению в причастности задержали троих — третьекурсника КГАСУ Данилу Елинсона, вернувшегося с армейской службы Никиту Карабаева и их приятеля Руслана Нургалиева. Они подтвердили свою причастность к совершению кражи. Правда, с оговоркой.

Старший следователь 3-го следственного управления ГСУ СКР Александр Марченков



— Мальчишек использовали втемную. В материалах дела нет доказательств, что мой подзащитный знал, что там деньги. Ему говорили — документы, — изложила версию защиты Татьяна Шмелева, адвокат Елинсона.



В Альметьевск силовиков привел след приметной иномарки, засветившейся в центре Казани в ночь кражи сейфа. Признавшие вину указали на организатора преступления — земляка в погонах подполковника — следователя-криминалиста СКР Марата Шакирова. Шакирова приняли гаишники при попытке покинуть Казань поздним вечером 5 октября, протокол задержания оформлялся уже после полуночи.

Попытки найти еще одного участника кражи со взломом в здании 4-го отдела Следкома по РТ до сих пор результата не дали. По данным источников «Реального времени», оперативники МВД и ФСБ провели целый комплекс мероприятий, включая слежку за ближним и дальним кругом знакомых Дживана Мхитаряна.

По одной из версий, именно Мхитаряну организатор кражи в погонах поручил вскрытие сейфа, однако сделать это прямо в здании СК не удалось. Если верить показаниям арестованных в изложении источников «Реального времени», до содержимого хранилища они добрались позже, якобы по указке Шакирова Мхитарян сжег некие документы, а деньги забрал.

Данила Елинсон

Усилия силовиков успехом не увенчались. По оперативным данным, ему удалось пересечь границу. Поэтому на днях беглеца объявили в международный розыск. С ходатайством о его заочном аресте силовики пока не обращались. Хотя это необходимый этап для того, чтобы к поискам подозреваемого подключился Интерпол.

— Таких денег ему в Армении до конца жизни хватит! — поделился с «Реальным временем» один из знакомых с делом о краже. Впрочем, официального подтверждения о том, что Мхитарян сбежал именно на историческую родину, пока нет.

Получит ли Шакиров статус досудебщика?

Сегодня Вахитовский райсуд продлил арест всем задержанным по данному делу. Под стражей они пробудут минимум до 4 февраля — к этому сроку в СК надеются получить результаты молекулярно-генетических судебных экспертиз, а также результаты оперативных мероприятий по установлению иных преступлений главного фигуранта Шакирова и его подельников.

Напомним, сразу после задержания в СМИ прошла негативная и неподтвержденная информация о возможном пристрастии подполковника к азартным играм и использовании паспортных данных своих коллег для оформления кредитов. Однако на сегодняшний день никаких дел о мошенничестве против Шакирова не возбуждено.

Более того, источники «Реального времени» утверждают — обвиняемый в краже заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения, обещая раскрыть неизвестные бывшим коллегам обстоятельства своего преступления (преступлений) и дать показания против иных лиц. Если Генпрокуратура и СК пойдут на это и позже признают условия досудебки выполненными, то Шакирову по делу о краже не смогут дать больше пяти лет лишения свободы (при максимальной санкции в 10 лет). Правда, информация досудебщика должна быть действительно ценной.

Никита Карабаев

Адвокат обвиняемого Александр Кормильцев комментировать ход расследования вчера наотрез отказался. На заседании суда защитник уточнил у следователя Марченкова — признал ли Шакиров вину. «Признал полностью», — отвечал представитель СК, но настаивал — связи в силовых кругах и специальные познания бывшего коллеги на воле могут быть использованы во вред следствию.

— Прошу домашнего ареста. Преступление является ненасильственным. Помимо тяжести преступления, у следствия оснований для содержания под стражей не имеется, — выступил сам обвиняемый. Он также заявил, что сбежать не пытался. И как только включил телефон — «сразу ответил на звонок и сообщил о своем местонахождении».



Защита считает — на кражу в особо крупном парни не подписывались

Помощник прокурора Вахитовского района Казани Руслан Байбиков был солидарен с представителем СК — оставить всех арестованных в СИЗО.

— Прошу более мягкую меру пресечения — домашний арест или залог, — обратился к суду арестованный Данила Елинсон. Его семья была готова внести денежный залог в 1 миллион.

Адвокат Татьяна Шмелева подчеркнула — ранее никаких преступлений Елинсон не совершал, напротив, со школьного возраста активно участвовал в общественной жизни. В подтверждение представила суду грамоты, в том числе за заслуги в футбольных турнирах. Шмелева в суде заявила о несогласии с квалификацией в совершении кражи в особо крупном размере по предварительному сговору, в продолжение позиции — о миллионах парни не знали. Председательствующий судья Алмаз Ахметжанов в своем решении отметил — этот вопрос будет предметом рассмотрения позже, когда дело о краже придет в суд.

У адвоката Людмилы Яковлевой также нашелся повод для гордости своим подзащитным — служба Никиты Карабаева в армии и рекомендация руководства Минобороны относительно дальнейшей карьеры.

— Его роль в преступлении была минимальной, — подчеркнула она.

Информация о полном содержимом пропавшего сейфа сегодня так и не была обнародована. Между тем в адвокатском сообществе получила популярность уже опровергнутая СК версия — что целью хищения были материалы конкретного уголовного дела.

Как миллионы оказались в сейфе, уже установлено — следователи изымали их у супруги одного из татарстанских бизнесменов — свидетеля по делу, возбужденному в апреле 2020-го по признакам злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). Причем тогда именно прикомандированный к 4-му отделу следователь Шакиров в составе следственной группы был назначен ответственным за работу с вещдоками.

Процедура работы с изъятыми деньгами не предполагает их хранения прямо в отделе, однако в данном случае передать их в бухгалтерию следователям не удалось, отмечает один из источников в правоохранительных органах.

Напомним, ход расследования этого дела находится на личном контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.