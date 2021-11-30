Путин анонсировал появление в России гиперзвукового оружия с максимальной скоростью 9 Махов

Президент России Владимир Путин анонсировал появление в стране гиперзвукового оружия с максимальной скоростью 9 Махов. Это должно случиться в ближайшее время.

При этом глава государства обратил внимание, что разработка Россией нового гиперзвукового оружия является вынужденной мерой. Так стана реагирует на действия со стороны Запада, пишет RT.

В конце августа о том, что Россия ведет работы над увеличением скорости, дальности и точности своих гиперзвуковых ракет сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



Татьяна Демина