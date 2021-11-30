В Казани из-за дождя и сильного ветра вышли из строя более 20 светофоров

В Казани из-за непогоды в минувшую ночь и в течение дня вышли из строя 22 светофора. Они либо перешли в режим желтого мигания, либо отключились вовсе. Об этом сообщили в мэрии города.

Нарушение контактов в светофорах или опорах произошло из-за обрушившегося на город сильного дождя и порывистого ветра. В настоящий момент специалистам удалось вернуть в строй 16 светофоров. Восстановительные работы продолжаются.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ухудшение погодных условий в Татарстане ожидается и завтра. Синоптики прогнозируют сильный ветер порывами 16—21 м/с. На дорогах может образоваться гололедица. К концу недели в РТ ожидается похолодание.

Диана Жиленкова