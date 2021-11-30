Интерфакс: депутат Рашкин находится в больнице

Депутат КПРФ Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте на лося, попал в больницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник во фракции.

«В настоящее время Валерий Рашкин находится в больнице. О состоянии своего здоровья, думаю, он может сообщить только сам», — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата КПРФ Валерия Рашкина.

Согласно материалам уголовного дела, 29 октября этого года в 2.30 на открытом участке местности в Лысогорском районе в нарушение действующего законодательства и без разрешения на охоту была совершена незаконная добыча лося. Уголовное дело расследует СК по Саратовской области.

Рашкина планируют привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 258 УК РФ за незаконную охоту, совершенную лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившее особо крупный ущерб. Штраф по такой статье — от 500 тысяч рублей до одного миллиона либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Маргарита Головатенко