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Горноспасатели нашли тела 18 погибших горняков в шахте «Листвяжная»

08:48, 30.11.2021
Горноспасатели нашли тела 18 погибших горняков в шахте «Листвяжная»
Фото: ako.ru

На шахте «Листвяжная» горноспасатели обнаружили тела 10 шахтеров, погибших при аварии. Также подтверждено местонахождение еще восьми тел, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

«В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружены 10 погибших шахтеров, также подтверждено местонахождение восьми ранее обнаруженных погибших горнорабочих», — сообщили в МЧС.

Пока транспортировать тела на поверхность не удается из-за резкого ухудшения атмосферы в шахте. Горноспасатели выведены на поверхность.

Власти Кузбасса рассчитывают, что шахту «Листвяжная», где произошел выброс метана и погиб 51 человек, восстановят и она возобновит работу после ликвидации последствий ЧС и завершения поисковой операции.

Ольга Шагиева
Общество

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