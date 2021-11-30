Экс-схиигумена Сергия признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса РФ

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Суд в Москве признал бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) виновным в самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ), в нарушении права на свободу вероисповедания (ч. 3 ст. 148) и в склонении к совершению самоубийства (п. п. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1). Приговор огласил судья Измайловского суда столицы, пишет ТАСС.

Накануне гособвинение попросило приговорить экс-схимонаха Сергия к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Расследование дела завершили в мае текущего года. В июле дело направили в Верховный суд РФ. Свою вину Сергий не признавал.

Его задержали 29 декабря прошлого года во время штурма спецназом Среднеуральского женского монастыря. Он отрицал пандемию коронавируса и проклинал тех, кто закрывал храмы на период карантина.

Сергия обвинили в захвате монастыря, лишили сана схиигумена и отлучили от церкви. Из-за отказа пустить представителей епархии на территорию Среднеуральского женского монастыря в дело вмешалась полиция. Отца Сергия дважды штрафовали за возбуждение ненависти и вражды и распространение недостоверной общественно значимой информации.



Татьяна Демина