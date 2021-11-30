В Татарстане и Чувашии завершили лесовосстановление в рамках проекта М-12
В Татарстане и Чувашии завершены работы по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках проекта М-12. Работы выполняла госкомпания «Автодор». Об этом сообщила ее пресс-служба.
На 164 участках общей площадью 263 га в Бугульминском, Кайбицком, Лаишевском, Верхнеуслонском, Пестречинском, Высокогорском районах Татарстана и Авиастроительном и Московском районах Казани высадили более 1 млн деревьев. Среди них сосны, ели, лиственницы, березы, дубы и ясени.
В соседней Чувашии посадили больше 3 млн сеянцев елей, сосен, лиственниц и дубов на площади 748,8 га. Все они были доставлены из питомника в Марий Эл.
Также планируется восстановить леса в 2022 году в Нижегородской, Владимирской и Московской областях. Сейчас идет разработка проектной документации.
Накануне стало известно, что в России в рамках акции «Сохраним лес» высадили 70 млн деревьев. Эта цифра превысила в два раза показатели предыдущих лет.
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