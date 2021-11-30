В Татарстане и Чувашии завершили лесовосстановление в рамках проекта М-12

В Татарстане и Чувашии завершены работы по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках проекта М-12. Работы выполняла госкомпания «Автодор». Об этом сообщила ее пресс-служба.

На 164 участках общей площадью 263 га в Бугульминском, Кайбицком, Лаишевском, Верхнеуслонском, Пестречинском, Высокогорском районах Татарстана и Авиастроительном и Московском районах Казани высадили более 1 млн деревьев. Среди них сосны, ели, лиственницы, березы, дубы и ясени.

В соседней Чувашии посадили больше 3 млн сеянцев елей, сосен, лиственниц и дубов на площади 748,8 га. Все они были доставлены из питомника в Марий Эл.

Также планируется восстановить леса в 2022 году в Нижегородской, Владимирской и Московской областях. Сейчас идет разработка проектной документации.

Фото: pixabay.com

Накануне стало известно, что в России в рамках акции «Сохраним лес» высадили 70 млн деревьев. Эта цифра превысила в два раза показатели предыдущих лет.



Дарья Акимова