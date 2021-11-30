В Китае заявили, что новый штамм COVID-19 не повлияет на проведение Олимпиады

В МИД Китая заявили о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» не повлияет на проведение Олимпиады в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС.

Китай верит, что игры, которые должны состояться в Пекине, пройдут успешно и без проблем, несмотря на трудности, вызванные распространением нового варианта COVID-19.

Фото: beijing2022.su

Ранее сообщалось, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Китае под названием ROC из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. На играх Россия представит Олимпийский комитет РФ (Russian Olympic Committee). При отображении национальной принадлежности команды должна будет использоваться аббревиатура ROC и обязательно без расшифровки.

Еще раньше стало известно, что администрация США может объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. Это станет ответом на нарушения прав человека, которые США приписывают Китаю.



Дарья Акимова