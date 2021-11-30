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Первый канал анонсировал новый формат шоу «Поле чудес»

15:54, 30.11.2021 2
Первый канал анонсировал новый формат шоу «Поле чудес»
Фото: commons.wikimedia.org / mil.ru

Первый канал сообщил о перезапуске популярного шоу «Поле чудес» в новом формате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Первый канал решил не продлевать контракт с телекомпанией «ВИД» «ввиду нецелесообразности заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях».

Телеканал договорился приобрести у компании CBS официальные права на телевикторину Wheel Of Fortune («Колесо фортуны»), послужившую в свое время вдохновением для авторов российского капитал-шоу.

Так, с января 2022 года на Первом канале будет выходить шоу «Наше Поле Чудес» с народным артистом России Леонидом Якубовичем.

Фото: АО «Первый канал» и АО «Телекомпания ВИD»

В октябре житель Нижнекамска Руслан Амиров стал победителем в телевизионной игре «Поле чудес» на Первом канале. Татарстанец отгадал финальное слово и стал обладателем больше десятка призов, среди которых компьютер и смартфон. Спецвыпуск «Поля чудес» был посвящен 100-летию ТАССР. В игре принимали участие только представители Татарстана.

Маргарита Головатенко
ТехнологииТелекоммуникацииМедиаОбщество

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:11
    Такие призы у поле чудес скромненькие
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  • Анонимно 16:11
    В общем особо ничего не изменится
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