В Казани временно ограничат движение на пересечении улиц Фучика и Завойского

Фото: Олег Тихонов

В Казани будет временно ограничено движение на улице Юлиуса Фучика при пересечении с улицей Академика Завойского. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Причина ограничений — работы по выносу газопровода из зоны строительства первого участка второй линии метрополитена. Работы произведут в несколько этапов:

до 12 декабря 2021 года — по улице Фучика до поворота на улице Завойского для движения в сторону проспекта Победы.

с 13 по 26 декабря 2021 года — посередине проезжей части по улице Фучика, не доезжая до Завойского, с захватом части полос движения в обе стороны — в направлении улиц Кул Гали и Ломжинской.

с 5 по 18 января 2022 года — по улице Фучика после поворота с улицы Завойского для движения в сторону улицы Ломжинской.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее появилось сообщение, что в Казани с 1 декабря 2021 года до 31 июля 2022 года ограничат движение пешеходов и транспорта на участке дороги от дома №30 до дома №34 по проспекту Альберта Камалеева.



Дарья Акимова