Белоруссия может предложить России разместить ядерное оружие на своей территории
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложит лидеру РФ Владимиру Путину разместить ядерное оружие на белорусской территории. Это произойдет в том случае, если подобные системы НАТО будут развернуты в Польше.
По словам Лукашенко, это будет то ядерное оружие, которое окажет наибольший эффект при таком соприкосновении. В Белоруссии к этому готовы.
«Я как рачительный, извините, хозяин, ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте», — передает слова белорусского лидера «РИА Новости».
Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Германия откажется размещать на своей территории ядерное оружие, то оно может быть развернуто в других европейских государствах.
Вчера между лидерами Белоруссии и России состоялся очередной телефонный разговор. Главной темой обсуждений стала ситуация на белорусско-польской границе.
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