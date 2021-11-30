Белоруссия может предложить России разместить ядерное оружие на своей территории

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложит лидеру РФ Владимиру Путину разместить ядерное оружие на белорусской территории. Это произойдет в том случае, если подобные системы НАТО будут развернуты в Польше.



По словам Лукашенко, это будет то ядерное оружие, которое окажет наибольший эффект при таком соприкосновении. В Белоруссии к этому готовы.

Фото: kremlin.ru

«Я как рачительный, извините, хозяин, ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте», — передает слова белорусского лидера «РИА Новости».

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Германия откажется размещать на своей территории ядерное оружие, то оно может быть развернуто в других европейских государствах.

Вчера между лидерами Белоруссии и России состоялся очередной телефонный разговор. Главной темой обсуждений стала ситуация на белорусско-польской границе.

Диана Жиленкова