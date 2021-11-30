Барбадос вышел из-под власти Британии и объявил Рианну национальным героем
Островное государство Барбадос вышло из-под власти Великобритании и стало парламентской республикой, сообщает агентство Reuters.
Главой Барбадоса стала избранная президентом страны в конце октября Сандра Мейсон, ранее занимавшая пост генерал-губернатора государства. Так Барбадос вышел из-под власти британской короны.
Королева Великобритании Елизавета II пожелала Барбадосу мира и процветания, а ее сын принц Чарльз прибыл на церемонию инаугурации президента Барбадоса.
Еще на церемонии присутствовала американская певица Рианна — уроженка Барбадоса. Ее объявили национальным героем страны. «Прошу тебя и дальше сиять, как бриллиант, и прославлять свой народ своими делами», — сказала певице премьер-министр Барбадоса Миа Моттли.
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