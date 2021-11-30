Новости общества

11:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Барбадос вышел из-под власти Британии и объявил Рианну национальным героем

10:43, 30.11.2021
Барбадос вышел из-под власти Британии и объявил Рианну национальным героем
Фото: commons.wikimedia.org

Островное государство Барбадос вышло из-под власти Великобритании и стало парламентской республикой, сообщает агентство Reuters.

Главой Барбадоса стала избранная президентом страны в конце октября Сандра Мейсон, ранее занимавшая пост генерал-губернатора государства. Так Барбадос вышел из-под власти британской короны.

Королева Великобритании Елизавета II пожелала Барбадосу мира и процветания, а ее сын принц Чарльз прибыл на церемонию инаугурации президента Барбадоса.

Еще на церемонии присутствовала американская певица Рианна — уроженка Барбадоса. Ее объявили национальным героем страны. «Прошу тебя и дальше сиять, как бриллиант, и прославлять свой народ своими делами», — сказала певице премьер-министр Барбадоса Миа Моттли.

Фото: commons.wikimedia.org / Liam Mendes
Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИстория Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также