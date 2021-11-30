Последний день осени в Татарстане: ливень, ветер и потоп

Сносящий крышу ветер

Последний день этой осени запомнится татарстанцам буквально сносящим с ног ветром. Погода ухудшилась еще накануне вечером, а сегодня ночью ветер стал лишь сильнее.

О непогоде жителей Татарстана предупредили накануне — из-за надвигающейся стихии в республике объявили штормовое предупреждение. Гидрометцентр РТ прогнозирует что порывы ветра сегодня вплоть до 18 вечера могут достигать 25 м/с. Сильный ветер порывами 16—21 м/с прогнозируется и на среду, 1 декабря.

По данным сайта Гидрометцентра РТ на 13.19, в Казани порывы ветра достигали максимальной отметки лишь в 3,6 м/с. Куда сильнее ветер был в это время в Мензелинске — 6,7 м/с, Муслюмово — 7,6 м/с, в Аксубаево — 7,7 м/с, в Бавлах — 7,8 м/с, в Лаишево — 7,9 м/с. Метеостанция «Чулпаново» зарегистрировала порыв ветра в 9,4 м/с, «Тетюши» — 10,3 м/с, «Антоновка» — 10,4 м/с, «Чистополь» — 11,5 м/с, а «Мамадыш» — и вовсе 11,9 м/с.

Сильный ветер все же не принес такого сильного урона, как это случилось накануне в Турции, где жертвами стихии стали несколько человек, или в Крыму, где более 35 тысяч человек из-за урагана остались без электричества. Однако свой след он все же оставил.

Татарстанцы с самого утра делятся в интернете фотографиями и видео, на которых запечатлены последствия сильного ветра, разгуливающего по республике. Так, сразу в нескольких сообществах в соцсети жители Зеленодольска пожаловались, что порывами ветра снесло крышу остановочного павильона на улице Королева. Горожанам из-за этого приходится ждать общественный транспорт под дождем.

В Казани порывы ветра ощутило на себе информационное табло на остановке по ул. Сахарова. На фото видно, что экран, информирующий жителей города о времени ожидания общественного транспорта, держится на столбе лишь за один угол.

Казанец рассказал в соцсети, что на ул. Бутлерова у одного из зданий упали строительные леса. Все обрушилось на проезжую часть. Пострадал ли кто-то из автомобилистов из-за этого инцидента, неизвестно.

Не удержалось под порывами ветра и зимнее покрытие фонтана в одном из казанских дворов. Огромное полотно унесло прямо на детскую площадку.



Дождь не оставил в покое казанские ливневки даже за день до зимы

Сильный ветер сегодня работает в тандеме с дождем. В Казани он идет со вчерашнего дня и продолжается до сих пор. По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», осадки не прекратятся в ближайшие несколько часов. Периодически к каплям дождя добавляется и снег.

По данным Гидрометцентра РТ, уже на 6 утра в Казани выпала почти треть от месячной нормы осадков — 15 мм. По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются в течение всей недели — дождь, мокрый снег и снег.

Обильные осадки привели к подтоплениям — в центре внимания вновь оказались злосчастные казанские ливневки. Дорожным службам в такую погоду пришлось выйти на очистку дождеприемных колодцев от наледи, а вместе с ней и от мусора.

Как сообщили в мэрии Казани, подтопления, о которых жители города сообщили еще рано утром, устранили на площади Тысячелетия, улицах Копылова, Достоевского и в других местах. Если же горожане опять столкнуться с проблемой, они могут позвонить по специальным номерам телефонов:

Синоптики прогнозировали новый температурный рекорд

Вместе с этим в республике, несмотря на то, что уже завтра наступает календарная зима, сохраняется теплая погода. По словам синоптиков, температура в последние дни ноября на 5—6 градусов выше нормы. В Гидрометцентре РТ даже допустили новый температурный рекорд — днем обещали до +5 градусов. Предыдущий максимум в этот день зарегистрировали в 2012-м. Тогда в Татарстане воздух прогрелся до +3,7°С.

По данным сайта Гидрометцентра РТ, по состоянию на 13.19 максимальная температура в Казани составила +1,6 градуса — об этом свидетельствуют данные пункта наблюдения в Ново-Савиновском районе, на пересечении улиц Амирхана и Лаврентьева. В целом по Татарстану в полдень температуры колеблются от 0,7°С до +1,5 °С.

Однако столь теплая погода и обильный дождь, если температура опустится ниже нуля, грозят обернуться новой проблемой: гололедом и сильной гололедицей на дорогах. Об этом татарстанцев синоптики предупреждали накануне. По прогнозу Гидрометцентра РТ, в среду ночью температура в республике может опуститься до -2 градусов, а уже в четверг, 2 декабря, днем похолодает до -4°С. Затем, в пятницу, субботу и воскресенье, днем опять ожидается плюсовая температура, а потом снова похолодает.

Татьяна Демина