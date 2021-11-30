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В Нижнекамске наказали молодых людей, организовавших платную дискотеку без QR-кодов

13:46, 30.11.2021
В Нижнекамске наказали молодых людей, организовавших платную дискотеку без QR-кодов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В одном из частных домов Нижнекамска устроили платную дискотеку. При этом организаторы не проверяли у присутствующих QR-коды о вакцинации против коронавируса или о перенесенном заболевании. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Всего в доме присутствовало 54 человека, 22 из которых — несовершеннолетние. Их всех доставили в Управление МВД России по Нижнекамскому району.

Помимо организаторов, под административную ответственность попали родители несовершеннолетних, а также подростки, которые были пьяны.

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