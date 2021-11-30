Попова: срок действия ПЦР-теста на COVID-19 сократится до 48 часов

Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста на COVID-19 с 72 до 48 часов. Причиной стали особенности нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, применяемые в РФ ПЦР-тесты эффективны, в том числе и при выявлении штамма «омикрон». Кроме того, по отношению к нему эффективны и отечественные вакцины. Попова добавила, что в стране он не выявлен, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня глава Роспотребнадзора заявила о росте заболеваемости COVID-19 в семи регионах страны. Еще в более чем 50 субъектах наблюдается спад. В целом стабилизация эпидемиологической обстановки фиксируется в 22 регионах.

Диана Жиленкова