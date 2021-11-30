Бывший схиигумен Сергий приговорен к 3,5 года колонии общего режима

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Измайловский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) к 3,5 года колонии общего режима. Об этом сообщил ТАСС.

Приговор он получил за призывы к суициду, самоуправство и нарушение права на свободу совести.

Адвокат Сергия Павел Бабиков заявил, что защита обжалует приговор.

Ранее суд признал бывшего схиигумена виновным по трем статьям. Накануне гособвинение попросило приговорить экс-схимонаха к четырем годам лишения свободы. Расследование по его делу было завершено в мае 2021 года, в июле направлено в суд.



Сергия задержали 29 декабря 2020 года, когда он захватил Среднеуральский женский монастырь. До этого он выступал с отрицанием пандемии коронавируса.



Дарья Акимова