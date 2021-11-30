Депутат Рашкин подал в суд на Госдуму

Депутат Госдумы Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной добыче лося, обратился в суд с иском к Государственной думе и председателю профильной думской комиссии Отари Аршбе. Об этом сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

По данным «Интерфакс», Рашкин заметил, что в заседании комиссии и в заседании Государственной думы принимали участие сотрудники гособвинения. При этом его представителя на заседание не пустили. Это ставит его в неравное положение.

«Вопреки указанным выше требованиям федерального законодательства Отари Аршба своим ответом № вн 4.1-8/37 от 22.11.2021 года отказал Валерию Рашкину в представительстве его интересов профессиональными адвокатами», — приводит текст иска «Интерфакс».

25 ноября депутаты Госдумы согласились лишить депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина.



Ольга Шагиева