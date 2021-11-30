Новости общества

13:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Депутат Рашкин подал в суд на Госдуму

12:48, 30.11.2021 1
Депутат Рашкин подал в суд на Госдуму
Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной добыче лося, обратился в суд с иском к Государственной думе и председателю профильной думской комиссии Отари Аршбе. Об этом сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

По данным «Интерфакс», Рашкин заметил, что в заседании комиссии и в заседании Государственной думы принимали участие сотрудники гособвинения. При этом его представителя на заседание не пустили. Это ставит его в неравное положение.

«Вопреки указанным выше требованиям федерального законодательства Отари Аршба своим ответом № вн 4.1-8/37 от 22.11.2021 года отказал Валерию Рашкину в представительстве его интересов профессиональными адвокатами», — приводит текст иска «Интерфакс».

25 ноября депутаты Госдумы согласились лишить депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина.

Ольга Шагиева
Общество

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:01
    Он похоже забыл какая партия рулит в думе, да и в стране в целом
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также