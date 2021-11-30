В Кремле исключили введение штрафов за отказ от вакцинации

Введение в России штрафов за отказ от вакцинации исключено, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее газета Presse сообщила, что в Австрии отказ от иммунизации будет караться штрафом до 7,2 тыс. евро. Обязательную вакцинацию планируют начать с 1 февраля 2022 года, заявлял канцлер Александер Шелленберг.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас штрафы за невыполнение плана вакцинации могут платить предприятия. За неделю Роспотребнадзор в Набережных Челнах проверил 17 предприятий, из которых 12 — на предмет соблюдения требований о вакцинации в трудовых коллективах на уровне не меньше 80%.

Маргарита Головатенко