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Четыре проекта Татарстана получили премию России в области ландшафтной архитектуры

11:19, 30.11.2021
Четыре проекта Татарстана получили премию России в области ландшафтной архитектуры
Фото: instagram.com

Четыре проекта из Татарстана получили премию России в области ландшафтной архитектуры, сообщается в Instagram «Парки Татарстана».

Туристско-рекреационный кластер «Зеркала Татарстана» стал серебряным призером среди объектов экологического и инженерного дизайна. На территории кластера находятся Голубые озера. Из-за разрушения берегоукрепления озер они находятся под угрозой, однако благодаря проекту их удастся сохранить.

Объект Шишкинские пруды в Елабуге занял второе место. Проект позволяет решить городские проблемы: сохранить памятники историко-природного ландшафта, справиться с весенними паводками и помочь развитию предпринимательства.

Еще два проекта стали абсолютными победителями. Это проекты Стратегии развития реки Казанки (лучшее градостроительное решение) и новые участки набережной (высшая награда среди объектов общественных пространства площадью более 5 Га).

Фото: instagram.com

Ориентировочные сроки создания туристического кластера «Зеркала Татарстана» намечены на 2022 год. «Реальное время» описывало концепцию кластера.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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