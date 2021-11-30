Путин призвал Кабмин подготовить обновленный план действий в связи с омикрон-штаммом

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Президент России Владимир Путин призвал правительство подготовить обновленный план действий в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон», об этом он сказал в ходе пленарной сессии 13-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».



«Я прошу правительство в недельный срок подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса», — приводит слова российского лидера RT.

Путин отметил, что характер пандемии выходит за рамки одного государства и эффективно ответить на угрозу пандемии можно лишь сообща.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне экс-министр экономического развития России и помощник президента страны Максим Орешкин назвал три основных сценария развития мировой экономики на фоне появления нового штамма коронавируса «омикрон».

Маргарита Головатенко