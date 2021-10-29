Итоги дня: обращение Шаймиева по случаю переписи, два заражения штаммом AY.4.2 в РТ, депутат и незаконная охота
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 29 октября.
- Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев обратился к жителям республики по случаю проведения Всероссийской переписи населения. «Сошлюсь на себя: если я родился татарином, считаю себя татарином, то, не поддаваясь посторонним мнениям, смело участвую в переписи и на деле показываю уровень своего национального самосознания», — сказал он.
- В России выявили пять случаев нового варианта коронавируса AY.4.2, два из них — в Татарстане. Первый из них зарегистрировали в Казани, второй — в селе Богатые Сабы. Остальные три случая были выявлены в Москве и Подмосковье.
- СКР забрал из полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области. На причастность к ней ведомство проверяет депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, в машине которого под Саратовом якобы обнаружили фрагменты туши лося, топор и два ножа со следами крови. Автомобилист объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что с другом заметил тушу подстреленного лося, а затем они вместе решили разделать ее.
- После реставрации, которая началась еще в 2019 году, открыли старейшую деревянную мечеть в селе Елга Рыбно-Слободского района РТ. Она построена в 1879 году, а в 1993-м ее признали объектом культурного наследия. Во время реконструкции специалисты смогли сохранить подлинные стены сруба на 70%, воссоздали чердачные балки перекрытия, стропильную систему, основание минарета с двумя подпорными колоннами.
- Первая нитка «Северного потока — 2» наполнена газом и готова к работе, сообщил глава австрийской нефтяной компании OMV Альфред Штерн. Вторую, по его словам, заполнят до конца 2021 года.
- В США не связывают газовый кризис в Европе с какими-либо провокациями со стороны России. Представитель Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн объяснил сложившуюся ситуацию различными, никому не подконтрольными факторами.
- Одновременно с этим на Украине Россию заподозрили в развязывании энергетической войны. Глава Комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что РФ прекращает с начала следующего месяца поставки энергетического угля на территорию его страны.
- Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где наблюдается наиболее критическая ситуация с COVID-19. Сегодня же вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что обстановка усложнилась в 13 субъектах. Речь идет о Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, Кабардино-Балкарии, Бурятии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии, Алтае и Приморском крае.
- Не хватает только $20 млрд, чтобы ускорить глобальную кампанию по вакцинации и достигнуть 40% иммунизированного населения к концу 2021 года и 70% — к середине 2022 года, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она обратила внимание, что вакцинация необходима не только для здоровья населения, но и для экономики.
- Тем временем в России сразу в нескольких регионах закончились запасы вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Ситуацию уже прокомментировали в Кремле и заявили, что проблему в скором времени решат. «В случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы», — обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- В Татарстане количество вакцинированных от коронавируса превысило отметку в 1,5 миллиона человек. Юбилейную прививку еще вчера сделала жительница Казани. Всего, по данным Минздрава на утро 29 октября, в республике провакцинировано 1 526 214 человек.
- Верховный суд РТ утвердил приговор казанскому адвокату Денису Кирсанову, которого в апреле признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 2 годам колонии общего режима со штрафом 50 тысяч рублей. В ближайшее время его этапируют в колонию общего режима.
- В Набережных Челнах в доме, где вечером 25 октября произошел взрыв газа, началось заселение жителей 10-го подъезда. Не разрешают вернуться пока только жителям трех квартир, в которых еще не вставили окна.
- Сборная России по художественной гимнастике обеспечила досрочную победу в неофициальном медальном зачете чемпионата мира в японском городе Китакюсю — российские спортсменки одержали победу в групповом многоборье. Кроме того, сегодня гимнастка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира и повторила рекорд по количеству золотых медалей другой россиянки — Евгении Канаевой.
- Власти Татарстана планируют отправить гуманитарную помощь татарской общине в Афганистане. Она будет оказываться по линии Всемирного конгресса татар совместно с благотворительным патриотическим фондом мусульман России. Поддержка заключается в доставке продуктов первой необходимости.
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что смертность среди детей, связанная с COVID-19, увеличилась. Он объяснил, что несовершеннолетние, которые имеют хронические заболевания, переносят коронавирус тяжелее.
- Банк России предупредил о новом типе финансовых пирамид, действующих в формате «инвестиционных онлайн-игр». Мошенники привлекают потенциальных клиентов возможностью легкого заработка и простой игровой формой. Пользователь при регистрации покупает персонажа или виртуальную недвижимость, которые должны приносить доход. Чтобы получить вознаграждение, нужно привести новых игроков.
- Российское правительство с 2022 по 2024 год выделит более 134 млрд рублей на социальную доплату неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума в регионе. В прошлом году такие доплаты получили 6,2 млн человек. Средний размер федеральной социальной доплаты составлял 1 967 рублей в месяц, региональной — 4 924 рубля.
- В Татарстане за девять месяцев 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество ДТП сократилось на 370, погибших — на 15 человек, пострадавших — на 423. «Но количество погибших детей в этом году — это действительно, я считаю, катастрофа. 11 детишек мы потеряли», — заявил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову, которые сделали провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве, суд приговорил к 10 месяцам лишения свободы. Их признали виновными по уголовному делу за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.
- В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве пассажира электрички, совершенном 19 лет назад — преступление произошло 22 ноября 2002 года на платформе железнодорожной станции Атлашкино. Накопившиеся раздражение и злость из-за того, что двое мужчин проспали нужную остановку, переросли в драку с поножовщиной, рассказали в Следкоме. Уголовное дело направят в суд после проведения всех необходимых следственных действий и экспертиз.
- Министр внутренних дел по РТ генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин представил личному составу Управления МВД России по Нижнекамскому району вновь назначенного начальника — подполковника полиции Айдара Фасхутдинова. Ранее он занимал должность начальника отдела МВД России по Заинскому району.
Татьяна ДеминаОбществоВластьПроисшествияМедицина Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым