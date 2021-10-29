Голикова: ситуация с коронавирусом осложнилась в 13 регионах страны

Фото: Максим Платонов (архив)

За последнюю неделю ситуация с COVID-19 осложнилась в 13 регионах России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, туристические планы россиян в период нерабочей недели вызывают беспокойство. Голикова отметила, что на тепловой карте оперштаба нет ни одной «зеленой» зоны. Она призвала граждан помнить о высокой нагрузке на систему здравоохранения, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, вице-премьер РФ подчеркнула ответственность за подделку QR-кода и использование таких фальшивых документов, как справка о перенесенном коронавирусе, сертификат о вакцинации, результаты ПЦР-теста.

На прошлой неделе президент страны Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты. Некоторые регионы России уже досрочно перешли на этот режим.

Диана Жиленкова