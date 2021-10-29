Путин поручил Мурашко отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с COVID-19

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».

— Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Максим Платонов

За последнюю неделю ситуация с COVID-19 осложнилась в 13 регионах России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, туристические планы россиян в период нерабочей недели вызывают беспокойство. Голикова отметила, что на тепловой карте оперштаба нет ни одной «зеленой» зоны. Она призвала граждан помнить о высокой нагрузке на систему здравоохранения.

