Блогера и его подругу приговорили к 10 месяцам колонии за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного

Фото: Максим Платонов (архив)

Блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову, которые сделали резонансное фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве, суд приговорил каждого к 10 месяцам лишения. Их признали виновными в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

В прошлом месяце блогер опубликовал в своем instagram-аккаунте фотографию, на котором его подруга стоит перед ним на коленях, а тот держит ее за волосы. Чистова при этом была одета в куртку с надписью «полиция».

«Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить», — подписал публикацию Бобиев.

Изначально блогера и его подругу привлекли к административной ответственности. Он за свой поступок извинялся. Однако позже в их отношении возбудили уголовное дело за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, пишет ТАСС.

