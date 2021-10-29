Правительство России выделит больше 134 млрд рублей на доплаты к пенсии ниже прожиточного минимума

Российское правительство с 2022 по 2024 год выделит более 134 млрд рублей на социальную доплату неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума в регионе. Об этом сообщает ТАСС. В его распоряжении оказался документ с правилами предоставления соответствующих субсидий из федерального бюджета субъектам РФ.

Согласно информации из документа в 2022 году на социальные доплаты выделят около 41,8 млрд рублей, в 2023 году — примерно 44,57 млрд рублей, в 2024 году — почти 47,9 млрд рублей. В прошлом году такие доплаты получили 6,2 млн человек. Средний размер федеральной социальной доплаты составлял 1 967 рублей в месяц, региональной — 4 924 рубля. Социальные доплаты к пенсии устанавливаются до величины прожиточного минимума в регионе проживания пенсионера.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Весной Минтруд РФ объявил, что с 2022 года в России социальная доплата к пенсии будет устанавливаться без заявления ее получателя.



Дарья Акимова