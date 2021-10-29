Количество погибших детей в этом году — катастрофа: в ГИБДД Татарстана подвели итоги 9 месяцев 2021-го

Показатели аварийности снижаются, однако детская смертность на дорогах выросла

Фото: Ринат Назметдинов

Госавтоинспекция Татарстана подвела итоги работы за 9 месяцев 2021 года. На дорогах республики наблюдается снижение всех основных показателей аварийности. Об этом рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Татарстан Ленар Габдурахманов. Все подробности в материале «Реального времени».

В зоне риска — пешеходы

В Татарстане за девять месяцев 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 370, погибших — на 15 человек, пострадавших — на 423.

— Я напомню, число погибших на 100 тысяч населения в республике составило 5,57, что является лучшим результатом в Приволжском федеральном округе, — отметил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

Одним из самых проблемных моментов главный госавтоинспектор Татарстана называет наезды на пешеходов, которые часто оказываются на дорогах в неположенных местах.

— Четверть от всех погибших в республике приходится именно на наезды на пешеходов, — обращает внимание Габдурахманов. Основная доля происшествий и погибших зафиксирована вне пешеходных переходов. В 378 наездах погибли 42 пешехода и 341 ранен. Основная причина наезда связана с переходом проезжей части в непредусмотренном для этого месте, а также нахождением пешехода на проезжей части без цели перехода.

Решается проблема как надзорными мерами, так и с помощью средств инженерного характера — применяются технические средства организации дорожного движения, в частности установка ограждений, надземных пешеходных переходов и преобразование нерегулируемых переходов в регулируемые.



По данным ГИБДД, в январе — сентябре в Татарстане произошло 233 наезда в темное время суток, при которых погибло 37 пешеходов, 188 человек получили ранения. В связи с этим особое внимание уделяется освещению дорог. В этом году электрическое освещение появилось на 94 километрах, еще на 111 километрах работы завершаются. На 11 километрах дорог в течение этого года построены тротуары. По словам Габдурахманова, сами пешеходы тоже могут обезопасить себя, передвигаясь вдоль дорог в темное время суток.

— Напомню, что правила дорожного движения требуют от пешеходов в темное время суток вне населенных пунктов использовать на своей одежде светоотражающие элементы. А в населенных пунктах это рекомендуется. Отсутствие светоотражающих элементов делает пешехода абсолютно невидимым, — обратил внимание Габдурахманов.

Количество погибших детей в этом году — катастрофа

Напряженной остается ситуация с аварийностью с участием детей. За девять месяцев текущего года в Татарстане зарегистрировано 344 ДТП, в которых 11 детей погибли и 370 получили ранения.

— Каждое второе происшествие от общего числа ДТП с детьми произошло с детьми-пассажирами. Все 11 погибших детей были пассажирами транспортных средств. Более половины происшествий произошло по вине водителей, которые перевозили детей с грубыми нарушениями ПДД, такими как выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скоростного режима. Количество пострадавших детей неуклонно снижается, оно по отношению к 2016 году сократилось на треть. Но количество погибших детей в этом году — это действительно, я считаю, катастрофа. 11 детишек мы потеряли. В более чем половине случаев вина была самих взрослых, если бы они не нарушили ПДД, то, я думаю, дети бы не погибли, — рассказал Габдурахманов.

По мнению главного госавтоинспектора Татарстана, снизить риск получения ребенком серьезной травмы может использование специальных удерживающих устройств, однако иногда родители ленятся пристегивать детей даже при наличии специальных кресел в автомобиле.

— За девять месяцев текущего года было выявлено почти 12 тысяч нарушений правил перевозки детей. Есть родители, которые пренебрегают безопасностью ребенка. Только за вчерашний день в Казани было привлечено к ответственности 27 таких водителей, — обратил внимание Габдурахманов.

Отмечается, что произошло 59 дорожно-транспортных происшествий с детьми-пешеходами. Примерно половина из них приходится на дворовые территории, где дети внезапно появлялись на дороге, не оставляя водителю времени на то, чтобы среагировать. ГИБДД призывает водителей быть особенно аккуратными во дворах, а родителей — рассказать детям об опасности игр вблизи дорог.

Наказание через социальные сети

Современные проблемы требуют современных решений, уверены в ГИБДД Татарстана, так что сотрудники автоинспекции теперь следят не только за дорогами, но и за социальными сетями.

— Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан на постоянной основе проводит мониторинг соцсетей с целью выявления нарушений ПДД. При выявлении такого медиаконтента сотрудником Госавтоинспекции проводится проверка водителей, допустивших нарушение ПДД. Всего в 2021 году в ходе указанной работы к административной ответственности привлекли 161 водителя. Штрафы были на общую сумму более 350 тысяч рублей, — рассказал Габдурахманов.

Наказание настигает как тех, кто выкладывает ролики с заснятыми потенциально опасной ездой и перевозкой пассажиров на крыше или в багажнике, так и после публикаций нарушений со стороны неравнодушных граждан. Отправить фото или видео нарушения теперь можно через специально созданные Госавтоинспекцией telegram-боты.

— Мы специально создали telegram-бот, где вы на анонимных началах можете подсказать, к примеру, что такой-то машиной в настоящий момент управляет нетрезвый водитель. Когда вы сделали ссылку в telegram-бот, она сразу попадает к ответственному сотруднику, и мы начинаем это отрабатывать. Хотелось бы как можно больше информации, если там фотография автомобиля будет и примерное понимание, где он в настоящий момент движется, мы эту машину будем более точно искать, — сообщил Габдурахманов. Он отметил, что активных в поисках нарушений граждан планируют в будущем поощрять.

Фото: Максим Платонов

Не забыть «переобуться»

Перед наступлением зимы главный госавтоинспектор Татарстана напомнил водителям о необходимости своевременно «переобуть» автомобили в зимнюю резину.

— Несмотря на то, что все прекрасно понимают, что нас ожидает холодное время года, как показывает практика, зима всегда наступает неожиданно. При этом некоторые наши автолюбители продолжают эксплуатировать автомобили на летних шинах. В прошлом году в Республике Татарстан резкое изменение погодных условий пришлось на период с 22 на 24 ноября. В результате только за эти три дня произошло более 580 ДТП, в которых девять человек погибли и 40 было ранено, — подчеркнул Габдурахманов.

ГИБДД призывает водителей проявлять внимательность в случае плохих метеоусловий и заранее позаботиться об использовании зимних шин.