Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золотых медалей и стала 17-кратной чемпионкой мира
Российская гимнастка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира и повторила рекорд по количеству золотых медалей другой россиянки — Евгении Канаевой. Сообщил об этом ТАСС.
В пятницу сборная России победила в командном турнире на чемпионате мира в японском городе Китакюсю. Аверина на этом чемпионате также завоевала три золота — в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Гимнастка родилась в 1998 году. Она была победителем на чемпионатах мира 2017, 2018 и 2019 годов, стала серебряным призером Олимпиады в Токио в индивидуальном многоборье.
Накануне президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину с победой на чемпионате мира в Японии. На тот момент она стала 16-кратной чемпионкой.
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