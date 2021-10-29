Песков: «В случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы»

Фото: Максим Платонов (архив)

В московском Кремле прокомментировали дефицит вакцин от коронавируса в некоторых регионах России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, виной всему скачкообразный ход вакцинации.

— Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы, — заявил он.

Песков пообещал, что проблему с нехваткой вакцин от COVID-19 устранят в сжатые сроки. Он заверил, что в России ее поставки отлажены, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне сообщалось, что вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» закончилась в Санкт-Петербурге. Ее запасы также закончились в Кургане — как сообщили власти, причина заключается в повышенном спросе на препарат.



Татьяна Демина