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Два из пяти заражений штаммом AY.4.2 в России выявили в Татарстане

17:16, 29.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Два из пяти заражений штаммом AY.4.2 в России выявили в Татарстане
Фото: Максим Платонов

В Татарстане выявили два из пяти случаев заражений штаммом AY.4.2 в России. Первый случай из Казани, второй — из села Богатые Сабы.

Остальные три случая были выявлены в Москве и области, сообщил эксперт Роспотребнадзора.

Фото: Максим Платонов

Вакцина «Спутник V» эффективна против новой разновидности штамма коронавируса дельта — AY.4.2, об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан

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