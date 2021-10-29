Два из пяти заражений штаммом AY.4.2 в России выявили в Татарстане

Фото: Максим Платонов

В Татарстане выявили два из пяти случаев заражений штаммом AY.4.2 в России. Первый случай из Казани, второй — из села Богатые Сабы.

Остальные три случая были выявлены в Москве и области, сообщил эксперт Роспотребнадзора.

Фото: Максим Платонов

Вакцина «Спутник V» эффективна против новой разновидности штамма коронавируса дельта — AY.4.2, об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



Алексей Нечаев