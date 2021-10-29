Верховный суд РТ утвердил приговор казанскому адвокату Кирсанову

Фото: "Реальное время"

В колонию общего режима в ближайшее время этапируют осужденного адвоката Дениса Кирсанова из Казани. Верховный суд РТ отклонил все апелляционные жалобы на его приговор.



В апреле этого года Московский райсуд Казани признал Кирсанова виновным в покушении на мошенничество и приговорил к 2 годам колонии общего режима со штрафом 50 тысяч рублей.

Согласно приговору, в июле 2020 года он получил 200 тысяч рублей от своей клиентки Джуманиязовой, обещая содействие, чтобы ее не привлекли к ответственности по уголовному делу отдела полиции «Московский» в Казани. В августе женщина намеревалась передать еще 150 тысяч рублей, но была задержана.

Напомним, в августе 2020-го адвокат Кирсанов был арестован, вину на следствии и в суде он не признал, настаивая на оговоре. Его защищали коллеги и друзья по адвокатскому корпусу. Суды двух инстанций признали вину доказанной.



Как сообщил «Реальному времени» адвокат Руслан Игнатьев, защита уже готовит кассационную жалобу на приговор и апелляционное определение по данному делу.