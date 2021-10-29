ЦБ предупредил о новом типе «игровых» финансовых пирамид

Банк России предупредил о новом типе финансовых пирамид, действующих в формате «инвестиционных онлайн-игр», сообщил РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.



Они привлекают потенциальных клиентов возможностью легкого заработка и простой игровой формой. Пользователь при регистрации покупает персонажа или виртуальную недвижимость, которые должны приносить доход. Чтобы получить вознаграждение, нужно привести новых игроков.

Лях подчеркивает, что опасность такой пирамиды заключается в возможном привлечении младшего поколения, которое может пострадать.

Фото: realnoevremya.ru

Россияне в среднем теряют в финансовых пирамидах от 50 до 100 тысяч рублей. Если организаторы пирамид действуют масштабно, это может быть от 300 тысяч до 800 тысяч.

Маргарита Головатенко