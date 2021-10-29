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Первая нитка «Северного потока — 2» готова к запуску, вторая будет заполнена газом к концу года

12:29, 29.10.2021
Первая нитка «Северного потока — 2» готова к запуску, вторая будет заполнена газом к концу года
Фото: angi.ru

Первая нитка «Северного потока — 2» наполнена газом и готова к работе. Вторую заполнят до конца 2021 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на выступление главы австрийской OMV Альфреда Штерна в ходе телеконференции.

Он рассказал, что оператор проекта рассчитывает заполнить газом вторую нитку к концу 2021 года, первую нитку можно уже запускать. Штерн уверен, что новый газопровод внесет важный вклад в разнообразие европейской газовой инфраструктуры и поможет ребалансировать спрос и предложение.

«Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство было завершено 10 сентября.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что новый газопровод сможет поставлять газ в Европу в объеме 55 млрд куб. м в год.

Дарья Акимова
ПромышленностьЭнергетика

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