Старинная мечеть открылась в Рыбно-Слободском районе после реконструкции

Сегодня открылась после реставрации старейшая деревянная мечеть Рыбно-Слободского района. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Открытие состоялось в селе Елга. Мечеть была построена в 1879 году. В 1993 году стала объектом культурного наследия. Это самый старый деревянный мусульманский храм в республике на сегодняшний день. Во время реконструкции специалисты смогли сохранить подлинные стены сруба на 70%, воссоздали чердачные балки перекрытия, стропильную систему, основание минарета с двумя подпорными колоннами. Также разработали интерьер молельных залов, изготовили обшивку и декоративные элементы на фасады здания.

В торжественной церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель Духовного управления мусульман РТ, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Минниханов выразил благодарность всем участникам реставрации объекта и сообщил, что в следующем году будет отмечаться 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. В честь этого в Казани построят Соборную мечеть.

Фото: tatarstan.ru

Реставрация памятника началась в 2019 году. Работы чуть не сорвались. О скандале с Вологодским реставрационным центром Александра Попова в материале «Реального времени».



Дарья Акимова