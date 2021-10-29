В Татарстане задержан подозреваемый в убийстве пассажира электрички 19 лет назад

О раскрытии убийства 2002 года в Татарстане на платформе железнодорожной станции сообщил сегодня Следственный комитет России. Подозреваемый уже задержан и дал признательные показания.



Тело жителя Зеленодольска с гематомами и проникающими колото-резаными ранениями обнаружили 22 ноября 2002 года утром на станции Атлашкино. По горячим следам установить причастных к этому не удалось, однако работа продолжалась.

Только в этом году следователям Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР по результатам очередного допроса свидетелей удалось найти зацепку. Один из допрошенных вспомнил — на следующий день после убийства он заметил подозрительное поведение незнакомого мужчины, который пытался продать какие-то ботинки и брючный ремень. Тогда этому факту значения свидетель не придал. Однако следствие предположило, что это могли быть пропавшие вещи жертвы, и стало разрабатывать эту версию.

Так удалось установить вахтовика, который в 2002 году ездил той же электричкой на работу и допрашивался следователями ранее. Тогда он рассказывал, что сошел с поезда на «своей станции», раньше Атлашкино, и ничего не видел. Проверка показала — место его работы действительно находилось в ином населенном пункте.

Очередная проверка показаний и современные криминалистические технологии дали повод подозревать именно того вахтовика с «алиби». После задержания он полностью признал вину и раскрыл детали произошедшего 19 лет назад.

Выяснилось, в тот вечер потерпевший со знакомым сели в Казани на электричку до Свияжска, выйти планировали на станции «Волга». Но оба были нетрезвы, поссорились и разошлись по разным вагонам. В итоге приятель потерпевшего на нужной станции вышел, а сам потерпевший проспал и доехал до станции Атлашкино.

Подозреваемый, по данным следствия, тоже проспал нужную остановку по вине алкоголя и был недоволен случившимся. А на платформе встретил такого же недовольного потерпевшего. «Накопившееся раздражение и злость из-за того, что они проспали нужную остановку, переросли в драку с поножовщиной», — сообщает пресс-центр Следкома РФ. В результате 22-летний подозреваемый нанес 50-летнему мужчине несколько ножевых ранений, похитил его ценные вещи и скрылся.