Минтимер Шаймиев: «Участие в переписи населения — это наш долг. Это наше право»

Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев обратился к жителям республики по случаю проведения Всероссийской переписи населения. По его словам, участие в переписи — это долг граждан и их ответственность перед другими поколениями.

— Для любого человека любой национальности участие в переписи населения — это возможность выразить себя и свою гражданскую позицию. С точки зрения сохранения языка, народа это, пожалуй, самый яркий показатель самосознания.



Сошлюсь на себя: если я родился татарином, считаю себя татарином, то, не поддаваясь посторонним мнениям, смело участвую в переписи и на деле показываю уровень своего национального самосознания. Если кто-то, поддавшись каким-то уговорам, агитации, поступает по-другому, значит, у него не хватает воли быть тем, кем он родился, или он просто подстраивается под непонятные обстоятельства.



Перепись — это личное дело каждого, дело его совести. Если человек искренне заботится о своей нации, то, конечно, это будет отражено и в его повседневной деятельности, и в переписном листе.



Участие в переписи — это наш долг, ответственность перед будущими поколениями. Это наше право. Безусловно, в этом случае речь идет не только о закрепленных законом правах, а о правах, данных нам с рождения нашими родителями, нашими предками. Право сохранить и передать будущим поколениям все то, что в свое время передалось нам через материнское молоко: родной язык, родную культуру, национальные традиции. Мы должны использовать это право с достоинством и гордостью и нести его через свою жизнь.