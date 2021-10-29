Хохорин представил личному составу нижнекамской полиции нового руководителя

Фото: 16.мвд.рф

Министр внутренних дел по РТ генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин представил личному составу УМВД России по Нижнекамскому району вновь назначенного начальника — подполковника полиции Айдара Фасхутдинова. Ранее он занимал должность начальника отдела МВД России по Заинскому району, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Мы готовы вместе двигаться вперед, желаю в самые короткие сроки нижнекамскому гарнизону полиции занять лидирующие позиции среди ОВД, — сказал Хохорин.

Фото: Максим Платонов

И. о. руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин заверил присутствующих, что готов совместно решать все вопросы, возникающие в районе.

Айдар Фасхутдинов родился в Нижнекамске. Окончил Казанский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начинал в должности оперуполномоченного отделения зональных оперуполномоченных отдела уголовного розыска Ахтубинского ОВД Нижнекамска МВД по РТ.

Алексей Нечаев